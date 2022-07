Journal du mercato (17/07): le Bayern sur un jeune talent français, Bernardo Silva ne bougera pas

Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations) en Jupiler Pro League et à l'étranger, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer. Transferts, fins de contrat, prêts (avec ou sans option d'achat)... on vous dit tout !

Le fil info:

- 10h40:

le RWDM recrute le jeune ailier Fabio Ferraro de Charleroi !

- 10h35: L'Equipe annonce que le Bayern Munich a très envie de s'offrir

Mathys Tel

, le jeune attaquant de Rennes. A 17 ans, ce jeune talent ferait déjà l'objet d'une offre de 22,5 millions d'euros, bonus compris. Le joueur a très envie de franchir le pas mais son club espère faire monter les enchères.

- 10h: ciblé par Xavi au Barça,

Bernardo Silva

ne quittera pas Manchester City selon le Daily Mirror. Pep Guardiola compte sur son médian offensif portugais et espère ne plus perdre de cadre après les départs de Sterling et Jesus. D'autant plus que Zinchenko devrait lui aussi quitter le navire dans les prochaines heures.

- 9h20: certains médias anglais se sont emballés sur la rumeur

Ibrahim Sangaré

(PSV Eindhoven) à Manchester United mais le Sunday Mirror annonce qu'il n'y a eu aucune offre de la part des Red Devils pour le médian ivoirien.

- 9h:

Jobe Bellingham

, le petit frère de Jude (Dortmund) a signé son premier contrat professionnel à Birmingham City.