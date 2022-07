Journal du mercato (21/07): le président de l'Atlético aborde le cas Ronaldo, Koundé se rapproche de Londres

Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations) en Jupiler Pro League et à l'étranger, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer. Transferts, fins de contrat, prêts (avec ou sans option d'achat)... on vous dit tout !

- 10h: Frenkie De Jong dit non à Manchester United. Cité avec insistance chez les Red Devils pour rejoindre Erik ten Hag, son ancien coach à l'Ajax, le milieu du Barça aurait fermé la porte à une arrivée dans l'équipe mancunienne. D'après Sport, la gestion du club ces derniers temps aurait fait pencher la balance.

- 9h40: Le président de l'Atlético de Madrid aborde le cas Ronaldo. Sur le départ à Manchester United et cité chez les Colchoneros, CR7 ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. "Nous avons des joueurs sensationnels et un coach fantastique. Nous avons tout, que pourrions-nous demander de plus ?" a cependant avoué Enrique Cerezo dans une interview accordée à la Cadena Cope. En revanche, Diego Simeone est sur le point d'attirer son compatriote Nahuel Molina, le latéral droit titulaire avec l'Argentine. Le club madrilène a également blindé son but en prolongeant Jan Oblak jusqu'en 2025 selon Romano.

- 9h20: Jules Koundé se rapproche de Chelsea. D'après Fabrizio Romano, le défenseur, qui ne s'entraine plus avec Séville, devrait rejoindre les Blues jusqu'en 2027. Montant de l'opération ? 65 millions d'euros.