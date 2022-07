De Ketelaere: le Club Bruges et l’AC Milan enfin d’accord

Ce vendredi, les Blauw en Zwart et les Rossoneri, représentés par Paolo Maldini le directeur sportif, sont enfin tombés d'accord concernant les modalités financières du transfert de Charles De Ketelaere.



Les Milanais débourseront au total 35 millions € (32 à plat et 3 en bonus) pour attirer le milieu offensif. Selon la Gazetta dello Sport, le Club Bruges a également négocié un pourcentage sur le profit à la revente. Dimanche dernier, De Ketelaere ne figurait pas sur la feuille de match du Club Bruges, contre Genk. Ces derniers jours, il a évité les entraînements afin de ne pas encourir de risques de blessure.



Si le Diable passe ses examens médicaux, prévus dimanche et lundi, son souhait de rejoindre le récent de champion de Serie A sera enfin exaucé (Leeds United était également intéressé et a même proposé une plus belle offre au Club Bruges). La Gazzetta avait évoqué un salaire annuel de 2,3 millions €.