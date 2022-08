Situation tendue à Manchester United : l'entraîneur Erik Ten Hag juge l'attitude de Ronaldo "inacceptable"

"C'est inacceptable. Pour tout le monde. Alors je leur dis que c'est inacceptable. Nous sommes une équipe, une sélection. Et il faut rester jusqu'au bout", a-t-il déclaré devant les caméras de Viaplay. Ronaldo a joué ses premières minutes sous les ordres de Ten Hag dimanche. Il a été remplacé à la mi-temps et a décidé de rentrer chez lui pendant la seconde moitié du match. Selon Ten Hag, le Portugais n'est pas le seul joueur à avoir quitté Old Trafford prématurément. En outre, durant la période de préparation, Ronaldo a également fait l'impasse sur un voyage avec Manchester United en Asie et en Australie. "Mais cela était dû à des circonstances qui font partie de la sphère privée", a précisé Ten Hag.

Selon de nombreux médias anglais, Ronaldo, 37 ans, aimerait forcer un départ de Manchester United. Mais le tacticien néerlandais aimerait le garder. De plus, peu de clubs ont les possibilités financières pour s'offrir les services de la star portugaise.

Manchester United débute dimanche la nouvelle saison de Premier League avec un match à domicile contre Brighton.