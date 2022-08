Jamie Carragher se paye Cristiano Ronaldo: "Aucun club ne le veut actuellement"

Entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, le divorce semble bel et bien d'actualité. Le multiple vainqueur du Ballon d'Or n'était pas présent lors de la reprise de début de saison des Mancuniens. Il avait rejoint son club plus tard durant la pré-saison.

Lorsqu'il était aligné par Erik ten Hag, nouveau coach des Red Devils, CR7 n'a pas fait l'unanimité. Récemment, il a été remplacé à la mi-temps d'un match et plutôt que de rester sur le banc avec ses coéquipiers, il a pris la direction de la douche et a quitté le stade avant la fin de la rencontre. Un comportement que son entraîneur a jugé inacceptable.

La saga Ronaldo fait donc beaucoup parler outre-Manche et lors de l'émission Overlap sur Sky Sports, Jamie Carragher, ancienne gloire de Liverpool, débattait avec Gary Neville au sujet de Cristiano Ronaldo. Celui qui a fait les beaux jours du côté d'Anfield Road estime qu'aucun club ne veut transférer Ronaldo. "J'ai toujours senti que cette situation arriverait, même si Ronaldo a fait de bonnes choses. Aucun autre club en Europe ne le veut actuellement. Je peux me tromper mais il ne semble pas que United puisse s'en séparer. Et si vous demandez à ten Hag, je pense qu'il ne le veut pas non plus. Je ne suis même pas sûr que le vestiaire de Manchester United veuille Cristiano Ronaldo actuellement", a lâché Carragher.

En vrai serial buteur, Cristiano Ronaldo a inscrit 24 buts et réalisé 3 passes décisives en 38 rencontres avec Manchester la saison dernière. Mais pour s'offrir le Portugais cette année, il faut encore faire un effort notoire d'un point de vue financier. Actuellement, la valeur du joueur âgé de 37 ans s'élève à 30 millions d'euros (ndlr: d'après le site spécialisé transfertmarkt) et son salaire actuel du côté de Manchester flirte également avec cette-même somme.

Débourser 60 millions pour un joueur de 37 ans, c'est un sacré pari. Mais Ronaldo n'est pas n'importe qui et a prouvé cette saison qu'il pouvait encore, presqu'à lui seul, faire gagner des matches à son équipe.

Saga à suivre...