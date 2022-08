Un mercato estival aux sommes astronomiques: 3 milliards d’euros dépensés dans les grands championnats

Journal du mercato (03/08): le PSG vise un cadre de City, nouveau prétendant pour Dries Mertens, Schmeichel en Ligue 1

Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations) en Jupiler Pro League et à l'étranger, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer. Transferts, fins de contrat, prêts (avec ou sans option d'achat)... on vous dit tout !