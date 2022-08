Accueil Sports Football Mercato Benjamin Šeško, le nouveau Erling Haaland ? Ce lundi, Leipzig a annoncé la signature du jeune Slovène Benjamin Šeško en provenance de Salzbourg. Un mouvement du club autrichien vers un club allemand qui n’est pas sans rappeler celui d’un certain Erling Haaland... Erwan Adam ©Belga

Les parallèles n’en finissent plus entre Šeško et Haaland. Les deux sont des numéro neuf qui ont impressionné dès leurs premières minutes professionnelles. Les deux ont quitté leur pays pour arriver très jeunes à Salzbourg et ont ensuite rejoint la Bundesliga pour passer un cap. Le colosse norvégien est passé de Salzbourg à Dortmund alors que l’international...