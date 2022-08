Ally Samatta, prêté par Fenerbahce avec une option d'achat, est de retour à Genk

L'attaquant tanzanien de 29 ans a été prêté jusqu'en fin de saison, avec option d'achat, par les Turcs de Fenerbahce. C'est à Genk que Samatta a découvert l'Europe. Arrivé du club congolais du TP Mazembe en janvier 2016, il a porté les couleurs du Racing jusqu'en janvier 2020, compilant 76 buts et 20 assists en l'espace de 191 matches. Il a ensuite pris la direction d'Aston Villa mais l'attaquant n'a pas percé en Premier League, avec 2 buts en 16 apparitions toutes compétitions confondues.

Les Villans l'ont envoyé en prêt à Fenerbahce en septembre 2020 avant de l'acquérir définitivement un peu moins d'un an après. Le schéma s'est répété à Istanbul. En effet, l'international tanzanien à 68 reprises (22 buts) a été cédé sur base locative à l'Antwerp la saison dernière. Avec le Great Old, Samatta a marqué 9 buts et délivré 5 passes en 39 matches.

Ce nouveau prêt, à Genk, assorti d'une option d'achat, permet à Samatta de retrouver le club où il a brillé pendant quatre ans. Il avait notamment marqué 23 buts en 38 matches de championnat lors du titre genkois acquis en 2019.

Avec 76 roses pour le Racing, Samatta pourrait bientôt dépasser Wesley Sonck (80) au classement des meilleurs buteurs du club. Branko Strupar (106) et Jelle Vossen (105) occupent les deux premières places de ce classement.

Genk, qui s'est imposé 1-4 à Zulte Waregem dimanche, occupe la deuxième place de D1 avec un bilan de 9 points sur 12. Samedi, l'équipe de Wouter Vrancken accueillera le Cercle de Bruges (15e, 4 pts).