Le clan Rabiot sous le feu des critiques: Manchester United trouve les demandes du joueur "obscènes"

Décidément, le clan Rabiot semble bien difficile en affaire. Face à la grosse concurrence dans l'entrejeu de la Juventus de Turin, l'international français semblait prêt à trouver un nouveau défi. Cela tombe bien, Manchester United s'est vite positionné pour le milieu de terrain. Toujours aussi rapidement, Anglais et Italiens sont parvenus à un accord selon plusieurs médias pour une somme avoisinant les 20 millions d'euros.

Problème: les exigences salariales du joueur et de son entourage seraient démesurées. Du moins, c'est ce qu'annonce Gianluca Di Marzio, l'un des experts du mercato. Selon ses informations, les Red Devils ont jugé que les demandes de Véronique Rabiot, mère et agente du joueur, étaient "obscènes". Ainsi, elle demanderait une prime à la signature très élevée ainsi que l'un des plus hauts salaires du club. Le but étant de faire plier un club qui est à la ramasse depuis le début de saison et en totale panique.

La Gazzetta dello Sport évoque de son côté les exigences de la famille Rabiot. Selon nos confrères, Véronique et son fils demanderaient 9 M€ annuels quand les Mancuniens seraient prêts à en donner 6,5 millions. Suite à ces négociations boiteuses, le Manchester Evening News avait annoncé que les négociations étaient stoppées. Information démentie par le journal L'Equipe qui assure que les discussions sont toujours en cours entre les différentes parties.

En fin de contrat dans un an, la Juventus va certainement pousser pour que son joueur trouve un terrain d'entente avec le club de CR7. Surtout qu'il sera libre de s'engager où il le souhaite l'an prochain. Pour cela, il va falloir mettre de l'eau dans leur vin. Chose que Véronique Rabiot n'a que très rarement acceptée pour la carrière de son fils.