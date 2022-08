Depay, Aubameyang, De Jong: Xavi fait le point sur la situation de Koundé, toujours pas inscrit

C'est une situation qui commence à se faire longue pour le Barça et son entraîneur, Xavi. Après l'enregistrement des arrivées de Robert Lewandowski, Raphinia et Christensen, les Blaugrana attendent encore que le défenseur Jules Koundé puisse fouler les pelouses de Liga.

En effet, le Français ne peut pas encore jouer avec le club dans lequel il a été transféré pour 50 millions d'euros. Le problème? Le plafond salarial fixé par l’organe de la Liga qui gère le football professionnel en Espagne. Koundé reste le dernier joueur à ne pas pouvoir disputer de minutes en Liga. Que faire pour qu'il puisse jouer?

Xavi a expliqué en conférence de presse que "d'inscrire Jules Koundé" était la priorité du Barça. "Je lui ai dit ce que je voulais de lui. Il a engrangé de l'expérience avec Séville, c'est un grand joueur de football, mais au Barça, il faut le prouver à chaque match. Chaque match est un examen. S'il résiste à la pression et qu'il garde cette mentalité, il sera un grand footballeur, dans le présent et dans le futur", encensait-il.

Pour permettre au Français de jouer, Xavi compte sur l'aboutissement de plusieurs transferts sortants. Deux joueurs offensifs sont cités à l'étranger, Memphis Depay et Pierre-Emerick Aubameyang. Le premier est pressenti à la Juventus tandis que le deuxième est en contact avec Chelsea. Pour ce qui est de Frenkie De Jong, il est cité en Angleterre mais rien ne semble avancer dans le dossier du Néerlandais.

Si Xavi compte encore sur eux pour le match de ce soir face à la Sociedad, le Catalan espère sans doute voir ces dossiers se débloquer au plus vite. "On verra ce qu'il se passera. Je compte sur eux demain, ils pourraient être décisifs. Pour l'instant, personne n'est encore parti, et on pourra les faire jouer demain. Mais la priorité, c'est d'inscrire Koundé".