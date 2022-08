La folle rumeur de Ronaldo à Marseille: explication d'un transfert fantasme

Ronaldo à Marseille, une douce utopie ? Depuis plusieurs jours, les fadas marseillais vibrent en cœur suite à l'incroyable rumeur du moment: CR7 pourrait débarquer sur la Canebière. Ce rêve a été entretenu par plusieurs anciennes gloires de l'OM. "On a tous le droit de rêver !", a déclaré Mamadou Niang sur RMC Sport. "On est quand même en train de parler de Cristiano Ronaldo hein… On se souvient tous de l'impact d'Ibra quand il est arrivé au PSG, cela a reboosté les supporters. Une arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille ferait du bien à la ville et aux supporters."

Djibril Cissé, qui a également occupé le poste de numéro neuf pour les Olympiens, a emboîté le pas du Sénégalais sur Twitter. "Vient à l'OM mon ami, je prendrai soin de toi". Avant d'en remettre une couche sur L'Equipe TV. "J'ai eu deux-trois retours que mon tweet n'est pas passé à la trappe apparemment. Pour la rigolade et pour la blague, je vais essayer de rentrer en contact", a-t-il déclaré. Un hashtag #RonaldoOM a même été créé pour l'occasion. Légende vivante de la ville, le rappeur Jul y avait même été de son commentaire.

Sur Canal, Samir Nasri a voulu donner des idées aux dirigeants marseillais. "Moi j'ai une solution pour lui", a tranché le minot. "Il peut résilier son contrat, ils (Manchester) lui donnent la moitié de son année et Marseille fait un effort et lui donne quelque chose et il vient pour jouer la Ligue des champions. Une attaque Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez, ça a de l'allure." Dans le Moscato Show, Eric Di Meco, vainqueur de la Ligue des champions 1993 avec le club, a également souhaité son arrivée. Tout en expliquant que recruter Ronaldo n'était "pas cher". "Rien que pour le kiff, pour faire vibrer les supporters et la ville, il faut le tenter. Ces mecs-là s'autofinancent. Un mec comme Ronaldo, ce n'est pas cher, finalement. Il faut que l'actionnaire principal s'enflamme, qu'il trouve une solution économiquement pour lui trouver un business aux États-Unis"

Longoria tue la rumeur dans l'oeuf

Deux éléments sportifs ont rendu ce transfert possible aux yeux des fans: le souhait du Portugais de quitter Manchester United et son envie de jouer la Ligue des champions une autre année de suite. Une autre information avait mis le feu aux poudres: un journaliste de L'Equipe avait annoncé avoir aperçu Jorge Mendes à l'aéroport de Marseille. "Je n'ai pas pu recouper l'info avec une seconde source… mais Jorge Mendes serait à Marseille d'après l'un de mes contacts sur place", avait expliqué Florent Torchut. Une information confirmée par... Vitaa.

Toutes des informations qui font penser que ce transfert... a tout du fantasme. Soyons réaliste, n'en déplaise à Di Meco ou Nasri, Ronaldo n'est pas gratuit. Et il ne correspond pas au profil recherché par Marseille pour continuer à reconstruire le club. Une information confirmée par le grand manitou du mercato, Fabrizio Romano. "L'OM n'est pas en négociation avec Cristiano Ronaldo", a commencé l'Italien. "Pablo Longoria est extrêmement déçu avec ces rumeurs car le directeur sportif essaye de construire un projet totalement différent."

De quoi jeter un sacré froid aux espérances des supporters. Un autre chroniqueur a voulu garder les pieds sur terre. "Rêver, c'est bien. Mais la réalité est éloignée des rêves à l'heure actuelle", clame Emmanuel Petit dans Rothen s'enflamme. "Je ne vois que deux points positifs à une éventuelle arrivée de Ronaldo à l'OM: booster une région qui ne demande qu'à vivre sa passion pleinement et réunir encore une fois Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le championnat français n'en serait que gagnant. Je n'ai pas envie de vous empêcher de rêver, mais je n'y crois pas."