Le PSG se sépare de Rafinha

Rafael Alcantara, dit Rafinha, est âgé de 29 ans. Il est le frère cadet de Thiago Alcantara (Liverpool) et le cousin de Rodrigo (Leeds). Il n'a jamais réussi à s'imposer au PSG où il était arrivé en 2020 (39 matches, 0 but). Il avait été prêté la saison dernière à la Real Sociedad.



Rafinha était sous contrat jusqu'en juin 2023. Le PSG a donc réussi à vider quasiment tout son "loft" de joueurs mis à l'écart par la nouvelle direction sportive, l'entraîneur Christophe Galtier, le conseiller du football, Luis Campos, et le directeur des ventes, Antero Henrique.



Entre prêts (Wijnaldum, Herrera, Dina-Ebimbe, Paredes, Draxler, Kurzawa, Diallo, Dagba, Draxler) et quelques ventes sèches (Areola, Kehrer, Bulka, Gueye, Kalimuendo), Paris n'a plus que l'attaquant argentin Mauro Icardi comme joueur dont il souhaite se séparer. Il se repose actuellement en Floride.