Lionel Messi de retour au Barça la saison prochaine ? "Nous pouvons faire des miracles"

Le FC Barcelone n'a pas enterré l'idée de rapatrier Lionel Messi au Camp Nou la saison prochaine et les rumeurs concernant un retour de la star argentine en Catalogne se multiplient de plus en plus. En début de semaine, la journaliste argentine Veronica Brunati annonçait en grande pompe que La Pulga "sera un joueur du Barça le 1er juillet 2023".

Ce jeudi, c'est Eduard Romeu, vice-président économique du club qui a évoqué un retour de Messi lors de la présentation du budget 2022-23 des Blaugranas : "Vous savez déjà que nous pouvons faire des miracles", a-t-il annoncé en faisant référence au mercato XXL du Barça et les arrivées de Lewandowski, Raphinha ou encore Jules Koundé.

"Les portes du club seront toujours grandes ouvertes à Lionel Messi. Si nous jugeons son retour opportun, nous nous mettrons au travail pour atteindre notre objectif", a-t-il ajouté.

Il reste encore une année de contrat à Messi, 35 ans, avec le PSG. Mais les appels du pied de la part du Barça sont de plus en plus nombreux. En juillet dernier, Joan Laporta avait déjà évoqué une première fois le retour du septuple Ballon d'or : "J'espère que l'histoire entre Messi et le FC Barcelone n'est pas terminée", avait-il expliqué, "C'est notre responsabilité de faire en sorte que cela se termine d'une meilleure manière. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers lui."

Si le club catalan espère un retour de son enfant prodigue, Messi n'aurait encore pris aucune décision pour son avenir selon le journaliste Fabrizio Romano, et il n'aurait encore reçu aucune proposition officielle de la part de son ancien club.