Florentino Perez ferme (définitivement?) la porte à une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid

Depuis plusieurs semaines, la presse française et espagnole annonce que Kylian Mbappé veut forcer son départ du PSG. Mécontent de son sort et des promesses qui n'auraient pas été tenues, la star voudrait en effet partir au plus vite. Même si l'attaquant a nié les rumeurs après la victoire dans le Classique face à Marseille, il est clair que la relation entre la pépite française et son club n'est plus au beau fixe. Et celui-ci ne s'en cache pas.

Forcément, en cas de départ de Kylian Mbappé, on se demande quelle équipe serait en mesure de l'accueillir et de lui offrir un plantureux salaire, en plus d'un challenge sportif à sa convenance. Le Real Madrid semble un candidat idéal, d'autant que Mbappé était tout proche de signer avec les Merengues en fin de saison dernière avant de finalement prolonger son contrat au Paris Saint-Germain.

Mais Florentino Perez n'a pas laissé de place au doute lors de la cérémonie du Ballon d'Or qui a vu Karim Benzema l'emporter. Le président du Real Madrid était présent au Théâtre du Châtelet de Paris, tout comme l'attaquant du PSG. Mais comme le relate la presse espagnole, les deux hommes ont soigneusement conservé une certaine distance, ne se saluant pas et s'ignorant même complètement. Perez ne s'est toujours pas remis du refus de Mbappé de signer au Real en juin dernier.

Interrogé à ce sujet, le président du club merengue a été très clair : il n'est pas question que le Français signe au Real Madrid. Il estime avoir tourné la page et avoir assez de qualité dans son effectif : "Non, je ne suis pas fatigué des rumeurs sur Kylian Mbappé, je ne lis même pas les histoires à son sujet", a-t-il botté en touche, "nous avons un grand avenir avec Vinicius et Rodrygo, ce sont des joueurs de très haut niveau. Ils peuvent tous les deux remporter le Ballon d'Or un jour."

Si Mbappé veut en effet quitter le Paris Saint-Germain, ce ne sera vraisemblablement pas pour le Real Madrid.