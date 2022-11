"C’était vraiment fou": Kylian Mbappé explique comment Macron l’a convaincu de rester au PSG

C’était la saga du dernier mercato d’été : Kylian Mbappé allait-il prolonger au PSG ou signer au Real Madrid ? L’attaquant français a finalement choisi la première option au grand dam du président des Merengues Florentino Perez.

Mais à la grande joie du président français Emmanuel Macron. Ce dernier, grand fan de football, n’a pas hésité à donner de sa personne pour influencer la star du ballon dans son choix. Il a en effet téléphoné à plusieurs reprises à Mbappé dans les semaines et les mois précédant sa prolongation de contrat avec les Parisiens.

Dans une interview accordée au magazine américain Sports Illustrated, Kylian Mbappé a confirmé qu'"il y a eu quelques appels", avant de plaisanter, "c’était en décembre, en janvier, en février, en mars…"

Mais que lui a dit exactement le président Macron pour le convaincre ? "Il m’a appelé pour me dire qu’il ne voulait pas que je parte. Il voulait me dire que j’étais aussi important en France, que j’avais la possibilité d’écrire l’Histoire ici et que tout le monde m’aime", a expliqué l’attaquant qui était flatté par les appels du pied du président de la République : "J’ai répondu que j’appréciais. C’était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez."

Dans l’interview, Mbappé est revenu sur ce transfert avorté à Madrid et pourquoi il a finalement préféré resigner avec le PSG : "À Paris, la page est totalement blanche. C’était une belle opportunité. Bien sûr, c’était plus facile d’aller à Madrid. Mais j’ai cette ambition, je suis français. Je suis un enfant de Paris, et gagner [la Ligue des Champions] à Paris, c’est quelque chose de vraiment spécial. Cela inscrit votre nom dans l’histoire de votre pays pour la vie."

En juin dernier, comme le rappelle RMC Sport, Emmanuel Macron avait commenté la prolongation de Mbappé et le "rôle" qu’il y avait joué : "Je suis comme chaque citoyen quand il s’agit de sport, avec une volonté de voir du beau jeu et de soutenir une équipe, en l’espèce l’Olympique de Marseille. J’ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont, simplement pour lui conseiller de rester en France. Quand il est sollicité de manière informelle et amicale, c’est le rôle d’un président de défendre son pays."