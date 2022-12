Cristiano Ronaldo quitte l’Europe : la légende va signer à Al-Nassr et devenir le sportif le mieux payé de la planète

Un salaire à neuf chiffres, le coach préféré d’Eden Hazard et un héros camerounais : ce qui attend CR7 en Arabie Saoudite

Le club d’Arabie saoudite s’est montré le plus intéressé depuis la résiliation de son contrat à Manchester United juste avant la Coupe du monde. Et certainement le plus généreux. A priori, il devrait toucher… 200 millions d’euros par saison ! En plus de son salaire qui s’élève à un peu moins de cent millions, le quintuple Ballon d’or va jouir de différents incitants économiques via la publicité notamment. Ce qui fera de lui le sportif le mieux payé de la planète, affirme nos confrères espagnols. À titre de comparaison, Messi et Neymar au PSG touchent 75 et 70 millions d’euros par saison.

Sa venue était devenue une affaire d’État en Arabie saoudite. La venue d’un joueur de cette stature vers ce pays du Golfe poursuit également l’objectif de grandir comme marque à l’étranger. Avec le Qatar qui a obtenu le Mondial, les Saoudiens voulaient marquer le coup. C’est désormais chose faite.