Cunha était arrivé chez les Colchoneros en août 2021. Depuis lors, il n'a jamais réellement gagné ses galons de titulaire. Il aura joué 54 matchs pour les Madrilènes, compilant 7 buts et 8 assists. Il était pourtant arrivé à l'Atléti pour un montant estimé à 30 millions d'euros après un an et demi de belle facture au Hertha Berlin (13 buts et 10 assists en 40 matchs). Né et formé au Brésil, Cunha a fait le grand saut vers l'Europe à 18 ans, en 2017, en rejoignant le FC Sion, en Suisse. Une saison plus tard, il a rejoint Leipzig, puis en 2020 le Hertha Berlin. Première recrue de Julen Lopetegui, arrivé au chevet des Wolves mi-novembre, Cunha est chargé de mettre un terme à la sécheresse offensive du club de Wolverhampton, bon dernier de Premier League et 8 buts marqués en 15 journées de championnat. Les Wolves devront encore jouer deux matchs, lundi à Everton et samedi contre Manchester United, avant de pouvoir compter sur leur recrue offensive.