Pour accompagner le quintuple Ballon d’Or, le club saoudien serait prêt à faire signer deux anciens capitaines de l’équipe nationale espagnole. Le premier ? Sergio Ramos. En fin de contrat au PSG à la fin de la saison, l’ancien coéquipier et ami de Ronaldo pourrait quitter l’Europe en juin prochain pour rejoindre le Portugais et signer un contrat plus qu’intéressant en Arabie saoudite, d’après Marca.

Mais selon Mundo Deportivo, le club saoudien ne souhaite pas en rester là et est prêt à sortir son portefeuille pour une autre gloire de Liga puisque l’équipe entraînée par Rudi Garcia aurait Sergio Busquets dans son viseur. Celui qui porte le brassard du Barça et qui arborait celui de la Roja jusqu’au dernier Mondial est sous contrat avec son club de cœur jusqu’en fin de saison et était même prêt à prolonger l’aventure mais l’offre astronomique aurait perturbé le milieu de terrain. Le joueur de 34 ans serait également suivi par l’Inter Miami de Beckham.

Déjà propriétaire de David Ospina ou des anciens marseillais Alvaro Gonzalez et Luiz Gustavo, Al-Nassr veut continuer à améliorer son noyau. L’objectif prioritaire est évidemment Ronaldo, mais les arrivées des champions du monde 2010 pourraient donner un nouveau coup de projecteur au club saoudien.