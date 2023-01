- 10h00 : Tottenham ne devrait pas prêter l’ailier Bryan Gil cet hiver malgré l’intérêt prononcé de Valence selon Sky Sports. L’Espagnol de 21 ans n’avait quasiment pas joué depuis l’entame de la saison mais depuis la Coupe du monde, Antonio Conte lui fait confiance, le titularisant deux fois consécutivement en championnat.

- 9h50 : Le Français Thibaut Peyre quitte la Pro League et Malines pour un transfert libre en Arabie saoudite à Al-Batin. Le défenseur de 30 ans a disputé 160 rencontres de Division 1A avec le KaVé et Mouscron.

Thibaut Peyre verlaat KVM en trekt naar Al Batin.



Merci pour tout, Thibaut 💛❤️



Meer info 👉 https://t.co/gWB70KCTUP#trotsoponzekleuren #Thibautisnekakker pic.twitter.com/VGC01MnhYv — KV Mechelen (@kvmechelen) January 7, 2023

- 9h30 : Le transfert d’Enzo Fernandez vers Chelsea semble de plus en plus compromis. Ce vendredi, le champion du monde argentin était de retour à l’entraînement du côté de Benfica qui espère toujours conserver sa pépite. “Maintenant, on fait table rase du passé”, a expliqué son entraîneur Roger Schmidt après la victoire face à Portimonense, “c’est notre joueur, on compte sur lui et on a besoin de lui pour être champions. Ce qu’il a fait (un retour non-autorisé en Argentine) n’était pas bien, et c’est pourquoi il n’était pas dans l’équipe aujourd’hui.”

- 9h15 : L’ancien Genkois Jere Uronen qui jouait à Brest depuis son départ du Limbourg est prêté à Schalke 04 pour le restant de la saison. Les Allemands possèdent également une option d’achat pour l’international finlandais.

Le Stade Brestois et le FC Schalke 04 (@s04) ont trouvé un accord pour le prêt payant (avec option d'achat) du latéral brestois, Jere Uronen, jusqu'à la fin de saison 2022-23.



Le @SB29 lui souhaite beaucoup de réussite dans son nouveau club dans le cadre de ce prêt.💪 🔴⚪ pic.twitter.com/rWwADNRsKC — Stade Brestois 29 (@SB29) January 7, 2023

- 9h00 : Selon ESPN, Manchester City serait entré dans la danse pour s’offrir les services de Jude Bellingham l’été prochain. Il pourrait devenir le patron de l’entrejeu des Citizens la saison prochaine au vu des départs possibles de Gundogan et Bernardo Silva. La pépite de Dortmund était avant tout citée à Liverpool et au Real Madrid et les candidats devront sans doute sortir le chéquier puisque Bellingham est estimé à 100 millions d’euros.

- 8h45 : Memphis Depay est dans une impasse au FC Barcelone puisque Xavi ne compte plus du tout sur lui. Mais le Néerlandais peut compter sur l’intérêt de Manchester United qui recherche toujours activement un remplaçant à Cristiano Ronaldo. Selon The Athletic, cet intérêt est réciproque sauf que les Mancuniens voudraient récupérer Depay libre alors que le Barça souhaiterait une indemnité de transfert. Le contrat du Néerlandais arrive à son terme en juin prochain.

- 8h30 : Ameen Al-Dakhil a évoqué son probable départ vers Burnley à l’issue de la rencontre entre le Standard et Saint-Trond.

- 8h00 : Roberto Martinez serait en pole position pour remplacer Fernando Santos à la tête de l’équipe nationale portugaise.