Lionel Messi va-t-il rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite ? Al-Hilal veut lui faire une proposition XXL

Selon les informations relayées par le Mundo Deportivo, le club d'Al-Hilal chercherait à recruter Lionel Messi en fin de saison alors que son contrat se termine au PSG. Si une prolongation de l'Argentin avec le club parisien est en bonne voie, les Saoudiens veulent tenter le braquage en faisant à Messi une offre colossale et potentiellement irrefusable.

Al-Hilal serait en effet près à mettre 300 millions d'euros par an sur la table pour tenter de convaincre le récent champion du monde de rejoindre le championnat saoudien. Comme le rappelle RMC Sport, Lionel Messi a déjà des liens avec le pays du Golfe. Le joueur du PSG, propriété qatarie, a en effet été nommé ambassadeur du tourisme saoudien en mai 2022. Une arrivée de l'Argentin en plus de celle de Ronaldo le mois dernier donnerait en outre un coup de projecteur démentiel au championnat local et un poids immense à la candidature du pays pour organiser le Mondial 2030.

Sauf que selon les dernières informations de RMC Sport, Messi ne devrait pas changer d'avis. Tout au plus l'offre saoudienne devrait le faire réfléchir. Mais l'Argentin devrait plus que probablement rester à Paris la saison prochaine. Tout pourrait être rapidement bouclé selon le média français car toutes les parties semblent s'accorder sur le fait de poursuivre l'aventure et qu'un accord de principe existe entre le joueur et le club français.