Officiel : Leandro Trossard rejoint Arsenal, leader de la Premier League

Chez les Gunners, Trossard a signé un contrat jusqu’en juin 2026. Arsenal a versé environ 24 millions d’euros (+ 6,8 millions en bonus) pour s’offrir le Diable qui a passé un palier ces derniers mois à Brighton (7 buts et 3 assists depuis le début de la saison).

Leandro Trossard, futur champion grâce à 30 millions

Ses excellentes prestations avec les Seagulls n’ont pas laissé indifférent en Angleterre. Tottenham et Chelsea étaient les premiers à s’intéresser au joueur mais auraient préféré le voir débarquer gratuitement en juin prochain. Mercredi, Arsenal est entré dans la danse et un accord a rapidement été conclu entre les clubs et avec le joueur.

À Arsenal, Leandro Trossard va retrouver un autre Diable rouge en la personne d’Albert Sambi Lokonga. Il deviendra le troisième belge à porter le maillot des Gunners puisque hormis l’ancien Anderlechtois, Thomas Vermaelen a fait les beaux jours du club londonien.

Pour Trossard, il s’agira désormais de se faire une place dans l’effectif de Mikel Arteta qui tourne à plein régime. Les Gunners sont solidement en tête de la Premier League avec cinq points d’avance (et un match de moins) que leur plus proche poursuivant Manchester City.