Il avait ouvertement critiqué la gestion du club à Manchester. Quelques jours plus tard, on apprenait que le club et le joueur se séparaient. CR7 allait alors être l'une des attractions du mercato. Et l'ancien Madrilène pouvait compter sur son super-agent, Jorge Mendes, pour le recaser dans une équipe du top européen.

"Le Bayern, Chelsea, ou c’est fini", lui aurait dit le Portugais, d'après des révélations du journal espagnol El Mundo.

Finalement, le quintuple Ballon d'Or rejoignait Al-Nassr cet hiver, pour un salaire record. Et sa collaboration avec Jorge Mendes prenait fin.