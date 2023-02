Pour Paul Onuachu : la promesse est tenue et son rêve exaucé

Certes le timing n'est pas idéal, mais Onuachu n'avait plus que 18 mois sur son contrat. Au plus l'expiration s'approchait, au plus sa valeur marchande aurait naturellement diminué selon les lois du marché. Au bout du compte, Dimitri De Condé et compagnie réalisent une belle plus-value sur celui qui était arrivé à la Cegeka Arena en 2019, contre 6 millions €, en provenance de Midtjylland. Sans compter qu'ils permettent au Soulier d'or 2021 d'exaucer son rêve d'enfant. "Durant toute la journée (de mardi), j'ai eu des sentiments partagés, a expliqué Onuachu dans une interview d'adieu recueillie par nos confrères du Nieuwsblad. Je voulais me donner jusqu'au bout pour ce club qui m'a tout donné. Je savais que l'intérêt de Southampton était concret. Vous devez savoir que j'ai un rêve depuis mon enfance : jouer en Premier League. Comme l'ont fait les stars que j'ai regardées à la télé. Même sans moi, l'équipe gagnera le titre. Il y a assez de qualité dans l'équipe qui ne dépend pas d'un joueur."

La cible d’Anderlecht comme remplaçant

Wouter Vrancken a pu compter sur De Condé pour rapidement trouver un successeur à Onuachu. Le "Head of Football" n’est évidemment pas resté les bras croisés : il a grillé la priorité à Anderlecht pour enrôler Emmanuel Arokodare, l’attaquant d’Amiens. Le buteur nigérian de 22 ans a un gabarit similaire à celui d’Onuachu : il mesure 1,97 mètre. Avec le club de Ligue 2, il a fait trembler les filets à 8 reprises en 23 apparitions. À l’heure de boucler cette édition, le transfert n’était pas encore officialisé non plus.