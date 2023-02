Départ de Cancelo de Manchester City : le Portugais s’est disputé avec Pep Guardiola !

Désormais, il faudra faire sans lui. Et on en sait davantage sur les raisons qui ont poussé Joao Cancelo à quitter Kevin De Bruyne and co. Comme le relaye le Daily Mail, ce serait une dispute entre Pep Guardiola et le défenseur qui serait à l’origine de son départ.

Ce dernier aurait été en colère de ne pas débuter la rencontre contre Arsenal. Le joueur n’était pas satisfait de son temps de jeu et les relations entre lui et Pep Guardiola n’étaient pas des meilleures.