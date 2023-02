Carlo Ancelotti au Brésil, ça chauffe !

Mais alors que la bande à Eden Hazard et Thibaut Courtois est focus sur cette finale, ESPN Brésil est venue ajouter de l’huile sur le feu, alors que le place de “Don Carlo” sur le banc madrilène est de plus en plus remise en question. D’après le média brésilien, l’Italien devrait reprendre le poste laissé libre par Tité après l’élimination brésilienne face à la Croatie au Qatar.

Sous contrat jusqu’en 2024, le tacticien de 63 ans doit trouver un accord avec le club merengue pour le laisser libre dès cet été. Si les négociations arrivent à bon port, il s’engagerait avec la Seleçao jusqu’à la prochaine Coupe du monde, en 2026.