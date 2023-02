La saga Mbappé est relancée : “trahi” par le PSG, il veut rejoindre le Real Madrid

Mais ce n’est pas tout concernant Mbappé : le journal The Athletic relance la rumeur d’un départ futur de l’attaquant français. Il se sentirait “trahi” par le club parisien qui lui avait pourtant promis de se renforcer l’été dernier, ainsi qu’un départ de Neymar, lors de sa prolongation de contrat en juin.

Ce n’est pas la première fois cette saison que la presse évoque un départ du PSG pour Mbappé. En octobre dernier, plusieurs médias espagnols et français pensaient qu’il voulait quitter la capitale française “au plus vite”. L’incendie a été éteint quelques jours plus tard et l’arrivée de la Coupe du monde a fait taire les rumeurs. Mais le désir de Mbappé serait intact selon The Athletic. En revanche, le journal anglais croit savoir qu’un départ du gars de Bondy ne serait pas envisageable cet été. Il pourrait en effet attendre l’été 2024 pour quitter le Parc des Princes.

En juin dernier, Mbappé avait signé un nouveau contrat de deux ans, plus une année en option du côté du PSG, contre un salaire tournant autour des 90 millions d’euros brut par an. Dans ce cas, en 2024, le Français pourrait quitter gratuitement le PSG et se dirigerait vers le Real Madrid qui aurait toujours sa préférence. Même si beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, les Merengues seraient toujours enclins à voir arriver la pépite de Bondy.