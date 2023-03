En plein sprint final pour les Playoffs, Gand doit laisser filer un homme fort en Chine : “Une offre financière trop élevée pour nous”

Mais pour aborder ce sprint final, les Buffalos viennent de perdre l’un de leurs hommes forts, en la personne de Michael Ngadeu. Le défenseur camerounais quitte en effet la Belgique avec immédiat pour rejoindre la Chine et le club de Beijing Goan. À 32 ans, Ngadeu arrivait en fin de contrat avec Gand et la proposition financière faite par le club chinois n’était pas refusable pour le joueur.

Si les Gantois auraient préféré ne pas perdre leur défenseur, ils n’ont pas pu lutter. Ngadeu menaçait en effet de casser son contrat pour signer en Chine, obligeant les Buffalos à trouver un accord avec Beijing Goan. “Nous espérions pouvoir garder Ngadeu au moins jusqu’en fin de saison”, a expliqué le CEO gantois Michel Louwagie, “il était un pion important de l’effectif mais la proposition financière de Pékin était trop élevée pour nous.”

Ils toucheront finalement un petit million d’euros et sont débarrassés d’un des plus gros contrats du club. Mais cela ne va pas arranger Hein Vanhaezebrouck alors que le secteur défensif est décimé avec les blessures de Piatkowski, Torunarigha et Godeau.