Après la saison décevante du PSG, Kylian Mbappé souhaite plus que jamais rejoindre le Real Madrid… mais pas tout de suite

Ajoutez à cela des leaders qui ne font plus l’unanimité, à l’exception de Kylian Mbappé, des transferts estivaux qui n’ont pas assez apporté et un entraîneur qui ne devrait pas résister à cette saison décevante et on obtient un nouveau bazar en perspective en vue du prochain mercato estival… mais encore plus en 2024.

Des leaders décevants et des recrues qui ont peu apporté

En fin de contrat, Lionel Messi est fortement courtisé, notamment en MLS et au Barça, mais pourrait finalement rester une saison supplémentaire à Paris. D’autres cadors comme Neymar, Verratti ou Marquinhos (qui a récemment prolongé) sont de plus en plus critiqués même si un départ semble exclu l’été prochain.

La direction parisienne se pose en revanche des questions sur certaines des recrues estivales. L’été dernier, elle annonçait à grands fracas la fin du bling-bling à Paris, attirant des joueurs moins connus mais plein de promesses comme Carlos Soler, Renato Sanches, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Vitinha ou encore Fabian Ruiz. Mais aucun d’entre eux n’est vraiment parvenu à s’imposer dans la capitale française. Si la direction veut attendre la fin de saison pour trancher, elle pourrait décider de déjà se séparer de l’un ou l’autre de ces joueurs lors du prochain mercato.

Mbappé se rapproche encore du Real Madrid

Et enfin, il y a le cas Mbappé. Prolongée en grande pompe en juin dernier, la star française a été fortement déçue par le mercato estival parisien et l’a déjà fait savoir à plusieurs reprises, se sentant “trahie” par la direction parisienne. Avant le Mondial, plusieurs rumeurs faisaient état de son mécontentement et de son envie d’aller voir ailleurs le plus vite possible.

La nouvelle désillusion en Ligue des Champions n’a fait que renforcer ses envies d’ailleurs ces dernières semaines. Mais son contrat pharaonique au PSG l’empêche de trouver une autre destination l’été prochain. Il est donc plus que probable que Mbappé reste à Paris jusqu’au terme de son contrat en juin 2024. Et après ? Selon le journal AS, Mbappé ne compte pas activer la clause pour prolonger d’une année supplémentaire. Le Real Madrid tenterait alors de le faire venir libre et ainsi économiser une colossale indemnité de transfert. Une rumeur qui avait déjà été lancée par le journal The Athletic en février dernier.

La patience prônée par le Real Madrid pourrait être récompensée puisque le joueur qui avait préféré rester à Paris plutôt que de rejoindre les Merengues l’été dernier, aurait déjà émis son souhait de rejoindre la capitale madrilène au terme de son contrat au PSG. Notons enfin que l'été 2024 sera également synonyme de la fin de contrat d'Eden Hazard, joueur le mieux payé de Liga. Ce qui permettra au Real Madrid faire de la place dans sa masse salariale...