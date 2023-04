400 millions d’euros par an : la proposition incroyable d’Al-Hilal pour attirer Lionel Messi

L’avenir de Lionel Messi au PSG s’écrit de plus en plus en pointillé. La presse française expliquait en début de semaine que le joueur et son club ne sont pas tombés d’accord en vue d’une prolongation de contrat, le club de la capitale verrait d’un bon œil le départ de La Pulga dont le rendement est jugé trop faible. S’il devait rester, ce serait en acceptant une baisse importante de son salaire. Ce que Messi ne semble pas prêt à faire, lui qui est régulièrement sifflé par une partie du public parisien.