Vers un nouveau mercato record ? Tottenham prêt à payer 100 millions pour un attaquant du Barça, un duel Man City – Real pour Bellingham

Ainsi selon la presse anglaise, le nombre de prétendants pour la pépite Jude Bellingham s’est réduit au nombre de deux. En raison du prix astronomique de 150 millions d’euros réclamé par le Borussia Dortmund, il apparaîtrait que seuls le Real Madrid et Manchester City pourraient rester en course. Pour le journal AS, les Merengues ne compteraient pas proposer plus de 100 millions d’euros, en raison des coûts annexes à l’opération comme les commissions d’agents ou le salaire du joueur.

À lire aussi

Le club espagnol aurait déjà pris contact avec le joueur de 19 ans, selon AS qui pense que le Real Madrid va tenter de charmer le joueur en avançant les arguments sportifs. Sur le plan financier, les Merengues ne peuvent pas rivaliser avec le richissime Manchester City. Les récents succès en Ligue des Champions ainsi que la solidité du projet madrilène pourraient jouer en la faveur du club de la capitale espagnole. C’est ce qui avait convaincu Vinicius, Rodrygo, Camavinga ou encore Tchouaméni ces dernières années comme le rappelle RMC Sport.

L’autre club de Manchester, les Red Devils pourraient rentrer dans la course également, en fonction de la vente du club dans les prochaines semaines.

De son côté, Liverpool n’est pas disposé à mettre une telle somme sur la table pour un seul joueur, aussi talentueux soit-il. Les Reds préfèrent investir ce montant pour renforcer l’équipe à plusieurs postes après une saison compliquée.

À lire aussi

Ansu Fati en Premier League pour 100 millions ?

Un autre dossier qui est apparu dans la presse anglaise ces derniers jours est celui d’Ansu Fati. L’international espagnol n’a pas obtenu beaucoup de temps de jeu cette saison au Camp Nou et son entourage est en froid avec le club.

Le FC Barcelone ne serait donc pas contre se séparer de sa pépite de 20 ans selon le Mundo Deportivo. D’autant que la rumeur d’un retour de Lionel Messi en Catalogne ne semble plus être un fantasme rêvé par les dirigeants.

À lire aussi

Le départ du joueur originaire de Guinée-Bissau pourrait permettre au club, toujours en difficultés financières, d’assainir quelque peu ses comptes. Celui-ci ne se fera donc pas à n’importe quel prix. Plusieurs clubs anglais auraient manifesté leur intérêt, notamment Manchester United et Tottenham. Les Spurs se montreraient les plus concrets puisqu’ils cherchent à renforcer leur attaque après le flop Richarlison. D’autant que le duo Son-Kane pourrait quitter White Hart Lane la saison prochaine selon Daily Express.

Le média anglais précise que le club serait prêt à investir les 100 millions d’euros réclamés par le FC Barcelone pour Ansu Fati, qui deviendrait du même coup la recrue la plus chère des Spurs..

Dans le clan Fati, son agent Jorge Mendes aurait reçu le “feu vert” pour commencer à négocier avec d’autres clubs en vue d’un départ cet été selon Mundo Deportivo qui ajoute cependant que le joueur préférerait rester au Barça pour y retrouver une place de titulaire. Sport se montre de son côté plus prudent affirmant que Fati et son entourage attendent la fin de saison pour voir la place que compte lui réserver Xavi dans son projet.