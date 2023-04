On débute ce onze dans les cages où l’on retrouve le portier espagnol des Mancuniens. Arrivé dans le club anglais lors de l’été 2011, le gardien a alterné le bon et le moins bon. À l’image des Red Devils ces dernières saisons. Le joueur, libre à la fin de la saison est toujours en discussion avec ses dirigeants. Mais, il ne semble pas pressé par la situation. “Ce n’est pas le moment de parler contrat. Je suis focalisé sur les matchs importants qui arrivent. Ces discussions seront pour plus tard”, a déclaré l’Espagnol en conférence de presse avant le match face à Séville. La tendance actuelle penche vers une prolongation. Sauf si le rachat futur de Manchester ne vient redistribuer les cartes.

Hamari Traoré (31 ans, Stade Rennais)

Sur le flanc droit, le Malien Hamari Traoré a tout de la bonne affaire. Véritable soldat de Bruno Genesio, Traoré est une valeur sûre de l’équipe rennaise. Le joueur a disputé 23 matchs pour 1834 minutes de jeu. N’ayant toujours pas décidé de son avenir, l’Olympique Lyonnais et Fulham s’étaient renseignés il y a quelques semaines. Mais le SRFC aurait repris la main sur le dossier. Selon plusieurs médias français, le club breton aurait transmis une offre de prolongation de deux années à son capitaine. Affaire à suivre.

Milan Skriniar (28 ans, Inter Milan)

L’histoire entre l’Inter Milan et son joueur devrait prendre fin au mois de juin. Malgré plusieurs offres de prolongation transmises par le board milanais, Milan Skriniar va quitter les Nerazzurri après six saisons au club. Même si cela n’a pas encore été officialisé, l’international Slovaque devrait rejoindre le PSG pour la saison prochaine. Seul bémol : le joueur est actuellement blessé et n’a plus joué depuis le 14 mars dernier. La faute à des douleurs au dos à répétition. S’il venait à s’engager avec le club de la capitale française, il pourrait manquer le début de la préparation estivale.

Milan Skriniar devrait rejoindre le PSG gratuitement cet été. ©AFP/Archives

Inigo Martinez (31 ans, Athletic Bilbao)

Pour compléter la charnière défensive, on a choisi Inigo Martinez. Moins connu qu’un Skriniar, le défenseur espagnol n’en reste pas moins une valeur sûre du championnat espagnol. Que ce soit avec la Real Sociedad ou avec l’Athletic Bilbao, Martinez a toujours presté au plus haut niveau. Et cela a, semble-t-il, payé. Arrivé au bout de son contrat avec le club basque, le joueur avait indiqué ne pas vouloir prolonger en début de saison. Du pain béni pour le FC Barcelone. Dans une situation financière délicate, le club catalan est friand des joueurs performants et libres sur le marché. Mieux encore : selon plusieurs médias espagnols, le Barça aurait bouclé l’affaire.

Raphaël Guerreiro (29 ans, Borussia Dortmund)

Sur la gauche, Raphaël Guerreiro est à la croisée des chemins. Présent chez les Marsupiaux depuis 2016, l’international portugais était poussé vers la sortie. Mais ça, c’était avant l’arrivée d’Edin Terzic sur le banc de Dortmund. Le joueur est revigoré et a même été élu joueur du mois de mars en Bundesliga. Des performances qui ont poussé la direction des Jaune et Noir à changer leur fusil d’épaule : le joueur devrait rester en Allemagne pour les deux prochaines saisons.

Youri Tielemans (25 ans, Leicester City)

Le seul Belge présent dans ce onze devrait larguer les amarres. Leicester est en pleine lutte pour le maintien en Premier League et le Diable rouge devrait revenir très prochainement sur les terrains après sa blessure à la cheville. N’empêche que l’ancien Anderlechtois est arrivé à la fin d’un cycle avec les Foxes. Il est temps pour lui de rejoindre un club plus huppé. Un constat que Brendan Rodgers (désormais ex-coach de Tielemans) avait accepté avec fatalité : “C’est probablement le cas : il ne lui reste qu’une poignée de rencontres avec nous. C’est dommage parce qu’il se débrouillait bien avec nous” avait-il expliqué il y a quelques semaines. Au niveau des possibles destinations, Arsenal, Manchester United, Liverpool et Dortmund sont prêts à l’accueillir. Youri aura donc l’embarras du choix cet été. À lui de prendre la bonne décision !

Youri Tielemans devrait quitter les Foxes cet été. ©BELGA

N’Golo Kanté (32 ans, Chelsea)

Aux côtés de Youri Tielemans, on retrouve l’homme aux quatre poumons : N’Golo Kanté. Freiné par une blessure à la cuisse, le champion du monde français revient petit à petit avec les Blues de Chelsea. Mais le joueur arrive à la fin de son bail et il n’a aucune certitude quant à son avenir. D’un côté, la direction des Blues lui a transmis plusieurs offres (qui ont été refusées en début d’année par le joueur). De l’autre, plusieurs clubs dont la Juventus ou le Barça seraient prêts à le libérer de Chelsea. À l’heure actuelle, il n’y a toujours pas de fumée blanche dans ce dossier et une solution devrait être trouvée d’ici la fin de saison pour le milieu de terrain.

Luka Modric (37 ans, Real Madrid)

Tout comme son compère Toni Kroos, le contrat de Luka Modric arrive à échéance le 30 juin prochain. Le Ballon d’or 2018 rêverait de prolonger au Real, comme il l’a déclaré il y a quelques semaines : “Je veux continuer ici. Je veux rester au Real Madrid. Il faut également voir ce que le club souhaite. Mais si je dois prolonger, il faut que je le mérite”. Auteur d’une nouvelle saison de haut vol, celui qui considère le Real comme “le club de sa vie” espère terminer sa carrière dans la capitale espagnole. Et on voit mal comment le Real pourrait lui refuser cette opportunité.

Lionel Messi (35 ans, Paris Saint-Germain)

C’est le joueur libre qui suscite le plus l’attention. Le numéro 10 argentin est au cœur de toutes les rumeurs concernant une éventuelle prolongation au PSG. Le joueur a effectivement une offre du champion de France en titre entre les mains, mais ne la jugerait pas aussi élevée qu’il l’espérait. De quoi alimenter les rumeurs d’un retour dans son club, le FC Barcelone. Le média catalan Sport assure que le Barça tente tout pour faire revenir la Pulga à la maison. Aucune décision n’a été officiellement prise par le joueur, mais l’avenir de Messi si situe soit à Paris, soit à Barcelone… à moins d’un départ surprise en MLS ?

L'avenir de Lionel est encore très incertain.

Wilfried Zaha (30 ans, Crystal Palace)

C’est un véritable clubman qui sera disponible sur le marché cet été. Wilfried Zaha va quitter Crystal Palace après dix années de bons et loyaux services du côté des Eagles. L’ailier possédant l’un des meilleurs taux de dribbles réussis d’Europe (2,1 dribbles réussis par match) a plusieurs cadors européens à ses pieds : Dortmund, Arsenal et le Bayern sont disposés à lui offrir un nouveau challenge. L’Ivoirien devrait prendre une décision une fois le championnat anglais terminé.

Marcus Thuram (25 ans, Borussia Mönchengladbach)

On aurait pu mettre en attaque Karim Benzema, mais celui-ci devrait prolonger au Real Madrid. Mais, c’est un autre français qui est titulaire en pointe de ce onze. Marcus Thuram va changer d’air cet été. C’est ce qu’a confirmé son club, le Borussia Mönchengladbach : “Nous avons échangé avec lui mais nous connaissons la situation. Marcus va nous quitter à la fin de la saison. C’est dommage parce qu’il nous a apporté énormément durant ces 4 années”. Le fils de Lilian va donc quitter la Bundesliga cet été. Mais pour aller où ? Chelsea, Barcelone et le PSG semblent être les candidats les plus sérieux sur ce dossier.

D’autres joueurs sont en fin de contrat et seront disponibles sur le marché cet été : Evan N’Dicka (23 ans, Frankfort), Ilkay Gündogan (32 ans, Manchester City) et Roberto Firmino (31 ans, Liverpool) seront assurément des attractions du prochain mercato.