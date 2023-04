Lionel Messi aperçu en VTT et au restaurant avec Busquets et Alba à Barcelone : de quoi relancer les rumeurs d’un retour en Catalogne ?

L’Argentin, qui voulait rester incognito, a malgré tout été aperçu par le média El Chiringuito. Ce dernier a publié des images de la Pulga en train de rentrer d’une randonnée en VTT, revêtu d’un sweat à capuche.

En Catalogne pour préparer son retour au Barça ?

Si de telles images peuvent paraître anodines, elles relancent en Espagne les rumeurs d’un retour au FC Barcelone. En fin de contrat au PSG, Messi n’a toujours pas prolongé à Paris. Au vu de la saison compliquée des Parisiens, le club ne voudrait pas faire de folies pour l’Argentin, qui pourrait donc devoir se trouver un nouveau port d’attache dans les prochains mois.

Depuis lors, les rumeurs les plus farfelues circulent : un intérêt venant de MLS et plus précisément de l’Inter Miami a été évoqué, une proposition folle de la part du club saoudien d’Al-Hilal est également apparue. Mais la rumeur la plus persistante reste celle d’un retour au Barça, qu’il avait quitté en août 2021.

Mais si une partie de la presse et les fans du club catalan ne rêvent que d’un retour de l’enfant prodige, le journal Sport affirme qu’aucune réunion n’est prévue entre le joueur de 35 ans et les dirigeants du FC Barcelone dans les prochains jours. S'il n'a pas rencontré la direction du Barça, il n'a pas manqué de retrouver d'anciens équipiers. La Pulga a été aperçue au restaurant en présence de Jordi Alba et Sergio Busquets, les deux capitaines du club.

Messi devrait retourner en France dans les prochaines heures pour préparer la prochaine rencontre du PSG, face à Lorient dimanche prochain.