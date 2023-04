La vraie valeur de nos pépites de Pro League (3/3) : “Zorgane à 10 millions ? Charleroi est malin”

Cet hiver déjà, deux joueurs ont quitté la Pro League pour plus de 10 millions d’euros. Julien Duranville est parti d’Anderlecht pour Dortmund (minimum 12,5 millions) alors que Paul Onuachu, le buteur de Genk, a poussé Southampton à lâcher 17 millions pour ses services.

Plus que jamais, les transactions sortantes à sept chiffres sont devenues monnaie courante en Pro League. Cet été s’annonce à nouveau chaud avec 13 joueurs qui pourraient quitter la Belgique contre un très gros chèque d’au moins dix millions.

Dans ce troisième volet, deux agents belges évoquent les cas de Noa Lang, Mike Trésor, Joseph Paintsil, Abakar Sylla et Adem Zorgane.

Noa Lang revit en cette fin de saison.

Noa Lang – 23 ans – Club Bruges

“Le moment de partir, c’était il y a un an, plaisante un agent. Il valait 30 millions et des clubs auraient pu mettre cette somme. Cet été, s’il part, le club acquéreur paiera la moitié. Le monde du football a moins d’argent qu’il y a un an.”

À lire aussi

Son seul avantage est son retour en force et une possible remontada de Bruges. “De bons playoffs et sa valeur va grimper en flèche pour atteindre 25 millions. Un joueur aussi dominant et décisif trouvera toujours un club pour vouloir le recruter.”

Valeur estimée par Transfermarkt : 15 millions

Ses statistiques cette saison : 35 matchs, 11 buts, 6 assists

Durée de contrat : 2025

Mike Trésor est le meilleur donneur d'assist de Belgique.

Mike Trésor – 23 ans – Genk

Si Genk veut monnayer le talent de Mike Trésor, c’est le moment. Avec 21 assists, l’ailier est au sommet de son art. “Mais que vaut-il en Europe ?, s’interroge un agent. Personne ne le sait. Genk voudra certainement plus que 10 millions, mais je considère qu’il ne vaut pas bien plus. J’espère pour son développement qu’il n’ira pas directement en Angleterre, mais dans un championnat plus fermé.”

Ses playoffs pourraient faire la différence. “S’il mène Genk au titre, c’est jackpot, dit un autre agent. Et s’il devient Diable rouge en juin, son prix va encore gonfler. Quinze millions, ça me semble être un montant raisonnable.”

Valeur estimée par Transfermarkt : 13 millions

Ses statistiques cette saison : 37 matchs, 8 buts, 21 assists

Durée de contrat : 2025

Paintsil a une arme fatale: sa vitesse.

Joseph Paintsil – 25 ans – Genk

Paintsil sera la grosse vente de Genk cet été. “Il a déjà 25 ans et est là depuis quelques années. C’est le moment, s’accordent à dire les agents. Sa vitesse est une denrée rare. Un joueur aussi rapide que lui coûte cher et a la force de pouvoir jouer dans tous les grands championnats. Genk devrait se contenter d’un montant entre 10 et 15 millions.”

À lire aussi

Valeur estimée par Transfermarkt : 9 millions

Ses statistiques cette saison : 33 matchs, 15 buts, 14 assists

Durée de contrat : 2026

Abakar Sylla est technique et puissant. ©BELGA

Abakar Sylla – 20 ans – Club Bruges

Sylla a parfois joué, parfois dû se contenter du banc. “Il a connu une saison étrange, mais je peux vous dire que tous les grands clubs sont déjà venus au stade pour lui, dit un agent. Il doit encore grandir tactiquement et mentalement, mais il a tout pour être un des meilleurs défenseurs d’Europe. Il vaut largement 15 millions même si certains clubs diront qu’il n’a pas tout joué pour faire chuter le prix.”

Et son confrère de confirmer : “Il doit gommer beaucoup de défauts, mais c’est un talent pur qui a joué de bons matchs en Ligue des champions.”

Valeur estimée par Transfermarkt : 9 millions

Ses statistiques cette saison : 24 matchs, 1 but

Durée de contrat : 2026

Zorgane est l'un des patrons de Charleroi. ©SES

Adem Zorgane – 23 ans – Charleroi

Charleroi espère gonfler ses caisses avec le départ de Zorgane. Mais vaut-il 10 millions ? “Non, répond sans détour un premier intervenant. Et pourtant, je l’imagine un jour en Premier League, mais après un passage par une première étape. Comme l’a fait Osimhen en passant par Lille avant Naples. ”

À lire aussi

L’autre agent pense que Mehdi Bayat trouvera une solution. “Il vend bien ses joueurs. Charleroi sera malin et réussira à prendre de l’argent sur son transfert.”

Valeur estimée par Transfermarkt : 6 millions

Ses statistiques cette saison : 33 matchs, 4 buts, 8 assists

Durée de contrat : 2027