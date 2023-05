Vous n’allez pas y croire : voici le contrat proposé à Lionel Messi par Al-Hilal

À ce prix-là, on serait presque tenté de dire qu’un effort aurait pu être fait pour offrir un million d’euros par jour à l’Argentin… qui refusera toutefois difficilement un salaire historique, presque deux fois plus élevé que celui de Cristiano Ronaldo dans le club rival d’Al-Nassr (200 millions d’euros par an).

Lionel Messi, qui peut aussi compter sur l’intérêt de l’Inter Miami de David Beckham, risque de ne pas mettre trop longtemps à se décider entre cette offre record et les fonds de tiroir que lui proposera le Barça. À moins que le champion du monde, qui va quitter le PSG en mauvais termes, ait besoin d’amour au point de faire une croix sur cette enveloppe ? L’avenir nous le dira…