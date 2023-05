José Mourinho, un ancien sélectionneur et deux anciennes gloires dans la short list du PSG pour remplacer Christophe Galtier

Le premier n’est autre que Xabi Alonso. L’Espagnol possède très peu d’expérience au plus haut niveau et n’a encore remporté aucun trophée en tant que coach. Mais sa remontée au classement avec le Bayer Leverkusen, passé de la 17e à la 6e place en Bundesliga, ainsi que la qualification pour les demi-finales de l’Europa League, ont séduit les dirigeants parisiens. Son style de jeu plairait également beaucoup, comme le précise RMC Sport, tout comme le fait qu’il est apprécié de ses joueurs avec qui il est très proche.

Si des premiers contacts ont eu lieu entre les deux parties, RMC voit plusieurs obstacles à l’arrivée de l’Espagnol à Paris. Le premier réside dans le fait que celui-ci espère prendre la succession de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid à court ou moyen terme. Ensuite, le Bayer Leverkusen n’est pas disposé à le laisser partir et aimerait le prolonger le plus vite possible. Xabi Alonso avait d’ailleurs récemment précisé qu’il se sentait bien à Leverkusen.

En plus du PSG, Tottenham suit attentivement le dossier menant à l’Espagnol. Le dossier s’annonce donc très compliqué.

Thiago Motta comme alternative

Une alternative possible pourrait être Thiago Motta. Ancienne gloire du PSG où il a joué 231 rencontres entre 2012 et 2018, l’Italo-brésilien a commencé sa carrière de coach en Serie A en 2019. Après avoir entraîné la Genoa et la Spezia, il a repris Bologne en septembre dernier et a amené le club lombard à une belle neuvième place en championnat.

De plus, il est très apprécié par les dirigeants parisiens et le président Nasser Al-Khelaïfi, ce qui plaide en sa faveur. La question reste de savoir s’il a déjà les épaules assez solides que pour reprendre le vestiaire parisien, réputé compliqué.

Un autre favori pour Le Parisien

Mais selon Le Parisien, le favori pour être le nouvel entraîneur du PSG ne serait ni José Mourinho, ni Xabi Alonso, ni Thiago Motta mais bien Luis Enrique. Le quotidien français pense également que l'opération sera compliquée puisque Naples, fraîchement champion d'Italie, est l'un des clubs intéressés par l'ancien sélectionneur de la Roja.

Quoi qu’il en soit, Luis Campos sera partie prenante dans le choix du nouveau coach pour la saison prochaine. Et son choix de cœur se porte bien entendu sur son compatriote José Mourinho. Mais tout le monde au club ne serait pas aussi enthousiaste à l’idée de voir arriver le Special One selon RMC Sport.

L’arrivée du nouveau coach ne devrait être que la première étape d’un mercato à nouveau chahuté du côté du Parc des Princes.