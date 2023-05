Le PSG s'active déjà pour le mercato: déjà trois grosses recrues quasiment bouclées

À lire aussi

Si le départ de Lionel Messi ne fait plus l'ombre d'un doute, les Parisiens ont aussi entamé les grandes manoeuvres dans leur recrutement. Ce n'est plus un secret, ils s'intéressent depuis longtemps au défenseur de l'Inter, Milan Skriniar. Des négociations avaient déjà eu lieu l'été et l'hiver derniers, mais les positions des deux clubs étaient alors trop éloignées. Cette fois, plus rien n'empêche le coéquipier de Lukaku de s'engager avec les champions de France puisqu'il sera libre le 30 juin. Un accord aurait déjà été trouvé depuis longtemps et il ne manquerait plus que l'officialisation de son transfert

A côté de ce dossier, le directeur sportif portugais a continué de prospecter le marché. Selon Bild et L'Equipe, le PSG est passé à l'offensive pour attirer Lucas Hernandez au Bayern Munich. Le champion du monde 2018, qui revient d'une grave blessure au genou, espérait prolonger son contrat en Bavière à l'issue du Mondial. Mais les Bavarois ont trainé et Paris a sauté sur l'occasion pour lui faire une offre. Les négociations sont tellement bien avancées que L'Equipe évoque un accord de principe entre le joueur et le club. Il reste un détail à régler, et non des moindres: convaincre le Bayern de céder le joueur de 27 ans, à qui il reste un an de contrat.

Enfin, le quotidien portugais Record assure que le club de Neymar va payer les 60 millions de la clause de Manuel Ugarte, le milieu de terrain de 22 ans du Sporting Portugal. Il devrait d'ailleurs être la première recrue de la prochaine saison et venir renforcer un secteur en souffrance.