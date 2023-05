La révélation de la Pro League intéresse le FC Barcelone et le voit comme le remplaçant de Sergio Busquets

Parmi les clubs intéressés par les services du jeune Belge on retrouve rien de moins que le champion d’Espagne en titre, le FC Barcelone. Les Catalans doivent faire face aux départs de piliers tels que Jordi Alba et surtout Sergio Busquets. Et pour remplacer l’emblématique milieu de terrain, les Blaugranas miseraient sur Vermeeren, qu’ils voient comme le remplaçant idéal du capitaine.

C’est ce qu’annonce en tout cas le journal Sport qui qualifie Vermeeren comme “l’une des sensations de la saison dans le championnat de Belgique”, qui possède des “qualités étonnamment similaires” avec Sergio Busquets.

Si la presse espagnole évoque déjà l’intérêt du Barça pour le jeune international U19, l’Antwerp a affirmé à nos confrères du Nieuwsblad ne pas être au courant. Les Anversois préféreraient le conserver une année supplémentaire pour qu’il puisse confirmer son talent. Vermeeren y a d’ailleurs récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2026. Mais si le FC Barcelone vient toquer à la porte du Bosuil, il sera sans doute difficile de le conserver.