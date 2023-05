Très vite, un retour dans le club qui l’a vu grandir s’est avéré être une des principales options qui s’offraient à la Pulga, malgré les difficultés financières du club dirigé par Joan Laporta. Et malgré une offre démentielle en provenance d’Arabie saoudite où il s’est rendu sans l’autorisation de son club, l’avenir de Lionel Messi est toujours aussi incertain. Le Barça n’a en tout cas pas abandonné la bataille.

L’entraîneur du FC Barcelone ne cache d’ailleurs pas son envie de voir Messi revenir en Catalogne la saison prochaine : “C’est mon souhait d’aller le chercher et je pense qu’il en a envie. La balle est désormais dans son camp.”

Et pour donner envie à La Pulga de revenir, Xavi n’a pas hésité à discuter avec son ancien équipier. C’est ce qu’il a révélé dans un entretien avec le journal AS. “Nous nous parlons régulièrement et du coup, je lui ai expliqué dans quel rôle je le vois jouer”, a déclaré l’ancien milieu de terrain qui semble bel et bien avoir lancé l’opération de charme, “Leo a perdu en explosivité, il est devenu un autre joueur. Passes décisives, coups francs, buts… Il pourrait encore beaucoup apporter.”

Xavi ne voit en tout cas pas Messi rejoindre un championnat mineur comme l’Arabie saoudite : “Je le vois prester encore plusieurs années au plus haut niveau parce qu’il comprend le football comme personne d’autre. S’il peut apporter chez nous ce qu’il a apporté durant la Coupe du monde, alors il reste un joueur exceptionnel.”