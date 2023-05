”Karim Benzema a fait son choix” : le Real Madrid pourrait laisser filer le Ballon d’or !

Toujours bien renseigné sur le mercato, le journaliste italien a fait le point sur la situation. “Al Ittihad attend la réponse définitive de Karim Benzema très prochainement”, commence-t-il sur Twitter. “La proposition officielle est comprise comme étant proche de 100 millions d’euros par saison, plus les avantages. Le Real Madrid attend que Karim prenne sa décision rapidement, car il a fait part de l’offre à Florentino Pérez dans les dernières 24h.”

Selon toute vraisemblance, il ne s’agirait donc pas uniquement d’une rumeur. Selon The Athletic, KB9 a reçu cette offre il y a près de deux semaines et l’aurait exposée à ses coéquipiers du vestiaire. Il aurait même déjà effectué son choix. Mais il ne l’aurait pas encore exprimé auprès de son club. Le journal anglais affirme même que, selon un joueur qui a préféré garder l’anonymat, la Casa Blanca ne serait pas contre un départ si telle était la volonté du joueur.

Après l’obtention de son Ballon d’or, une clause dans le contrat du joueur avait prolongé automatiquement le bail d’un an. Arrivée en 2009 en provenance de Lyon, la Benz' pourrait donc fermer un chapitre long de 14 ans ! Une expérience longue et surtout riche avec 25 titres, dont cinq Ligues des champions et quatre championnats d’Espagne.

La Cadena Ser assure que plusieurs groupes de supporters auraient déjà préparé des hommages pour l’éventuelle dernière rencontre du joueur face à l’Athletic Bilbao ce dimanche à 18h30. Malgré une année sans titre, Benzema a tout de même planté 30 pralines en 42 rencontres cette saison. Dont 18 en 23 petites rencontres de Liga.