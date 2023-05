Reste donc la question de l’avenir. Actuellement, la seule offre concrète émane d’Arabie Saoudite. Objectif : obtenir une dernière danse entre Cristiano Ronaldo et son éternel rival. Le premier est donc déjà à Al-Nassr, le second irait s’installer du côté d’Al-Hilal. Pour le faire venir, le club a mis les moyens avec un salaire estimé à 1.4 milliards d’euros sur deux ans plus une petite en option. De quoi faire de lui le sportif le mieux payé de tous les temps.

Problème : il faut encore convaincre la famille de la Pulga. Selon L’Equipe, le clan n’est pas prêt à aller s’installer dans le désert avec leurs trois enfants. Par contre, dans l’entourage sportif, on voit d’un bon œil une arrivée dans le Golfe. En préretraite, il pourrait parfaitement se préparer pour la Copa America puis, éventuellement, une dernière Coupe du monde. Surtout, cela permettrait d’empocher un gros pactole avant la retraite qui se rapproche doucement, mais sûrement.

Le joueur veut le Barça qui a une nouvelle idée

Malgré toutes les spéculations possibles, la destination privilégiée par le joueur reste le Barça. Mais il existe de grosses contraintes financières pour les Catalans. Du coup, ils doivent imaginer toutes sortes de stratagèmes pour faire revenir le septuple Ballon d’or. Déjà, les Blaugranas ont résilié les contrats de Sergio Busquets et Jordi Alba. Ce qui a allégé un peu les finances et la masse salariale du club. Cependant, cela ne suffirait pas encore.

Du coup, L’Equipe annonce que le Barça a imaginé un nouveau plan B. “Ces derniers jours, le club travaille à un étonnant ticket avec l’Inter Miami”, expliquent nos confrères. “Ce montage, déjà envisagé par les deux clubs l’an dernier avant d’être mis de côté, consisterait à voir Messi s’engager avec la franchise américaine et être aussitôt prêté au Barça pour six ou dix-huit mois. Cela lui permettrait de continuer à jouer au plus haut niveau en Europe jusqu’à la Copa America 2024, de boucler la boucle avec le club de sa vie, avant d’aller découvrir la MLS.”

De cette manière, le joueur pourrait réaliser son rêve de porter encore la tunique de son club de cœur. Tout en se préparant pour une dernière danse avec l’Albiceleste.