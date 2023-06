Lukebakio, Vermeeren et un attaquant: après le titre, l’Antwerp se prépare à un mercato XXL

Et cela devrait passer par un mercato XXL du côté du Bosuil.

Plusieurs départs sont déjà assurés. Vendu pour 9 millions d’euros en janvier dernier, William Pacho se rendra à l’Eintracht Francfort l’été prochain. Au rayon des prêts, le club anversois ne devrait pas lever l’option (fixée à 10 millions d’euros) pour Mandela Keita qui retournera donc à OHL. En revanche, l’Antwerp est prêt à consentir à un (important) effort financier pour conserver Calvin Stengs (prêté par Nice) et Gyrano Kerk (prêté par le Lokomotiv Moscou) selon le Nieuwsblad.

Dans une moindre mesure, Faris Haroun va mettre un terme à sa carrière tandis que Pieter Gerkens, souvent blessé cette saison, rejoindra La Gantoise comme joueur libre.

Des cadres sur le départ ?

Reste désormais à savoir si l’avenir de certains cadres s’écrit encore au Bosuil. On pense dans un premier temps au super talent Arthur Vermeeren (18 ans) qui intéresse les plus grands clubs européens (Leipzig, PSG, FC Barcelone, Manchester City, Manchester United…). Selon le Nieuwsblad, le club anversois espère conserver sa pépite une saison supplémentaire tout en se montrant réaliste. Mais en cas d’offre impossible à refuser, les Anversois travaillent déjà à un possible accord pour que Vermeeren puisse rester un an de plus.

Un autre cadre qui pourrait quitter le Bosuil est le gardien Jean Butez. Auteur d’une saison exceptionnelle avec pas moins de 20 clean-sheets en championnat, le Français suscite de l’intérêt en provenance de l’étranger. À 27 ans, Butez pourrait en profiter pour passer un nouveau cap dans sa carrière après sept années passées en Belgique.

Des recrues bien ciblées

Si Butez venait à quitter l’Antwerp, les Anversois devront se trouver un remplaçant, le deuxième gardien Ortwin De Wolf n’ayant pas l’étoffe d’un titulaire. L’Antwerp est d’ailleurs en négociations avancées avec le jeune Senne Lammens du Club Bruges selon le Nieuwsblad. Mais, à seulement 20 ans et sans expérience au plus haut niveau, il est difficile de penser qu’il pourra recevoir le statut de titulaire dans un premier temps.

Ce qui vaut également pour Jacob Ondrejka, première recrue officielle des Anversois. Le jeune suédois de 20 ans est clairement un renfort pour le futur, lui qui a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives en 10 matchs avec Elfsborg depuis janvier.

En plus d’un remplaçant (probable) à Arthur Vermeeren, le matricule 1 est à la recherche d’un second buteur. Vincent Janssen va plus que probablement rester à l’Antwerp mais derrière le Néerlandais, Mark van Bommel ne possède plus de véritable alternative en attaque depuis le départ de Michael Frey à Schalke 04. Si le Suisse va revenir de son prêt, il ne devrait pas faire de vieux os au Bosuil.

Les Anversois vont également chercher à se renforcer aux postes d’arrières latéraux, selon le Nieuwsblad.

Des grands noms pour encore passer un cap

Avec des noms comme Vincent Janssen et Toby Alderweireld, l’Antwerp avait clairement déjà franchi un gros palier l’été dernier. Et le club anversois ne compte pas s’arrêter là. En effet, le Nieuwsblad nous apprend que le matricule 1 était très intéressé par le transfert de la star de Toulouse Branco van den Boomen. Si le Néerlandais a préféré retourner dans son club formateur de l’Ajax, cela démontre bien l’ambition de l’Antwerp sur le marché des transferts.

Et les dirigeants anversois pourraient casser leur tirelire pour un Diable rouge dans les prochaines semaines. En effet, selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sports Germany, les Anversois voudraient transférer Dodi Lukebakio.

L’ancien joueur d’Anderlecht et de Charleroi n’accompagnera pas le Hertha Berlin en deuxième Bundesliga la saison prochaine et cherche une solution.

Si des clubs espagnols, italiens et français sont également intéressés, l’Antwerp serait prêt à mettre entre 12 et 15 millions d’euros sur la table pour recruter le Diable rouge, mais aucun accord n’a été trouvé pour le moment.