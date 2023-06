Konrad Laimer passe du RB Leipzig au Bayern

"C'est un rêve qui se réalise", déclare dans un communiqué du Bayern Konrad Laimer, qui va évluer pour la première fois dans un club n'étant pas lié à Red Bull. "Le Bayern est un des plus grands clubs au monde et vise toujours les objectifs les plus hauts, tout comme moi. Je suis au bon endroit ici. Je suis capable de me donner à 100 % et c'est ce que je ferai à chaque entraînement dès le premier jour. J'ai hâte d'y être".