Houssem Aouar s'engage à la Roma pour cinq ans

Pour Tiago Pinto, directeur général du club romain, "Aouar est un jeune joueur qui a déjà fait plus de 250 matchs professionnels. Il a la qualité technique et les prérequis pour s'améliorer encore".

Formé à Lyon, Aouar a fait ses débuts professionnels et 2017 et a disputé 179 matchs de Ligue 1 pour les Gones, pour 30 buts et 24 assists.

Aouar va également découvrir la sélection algérienne. Après un match amical avec l'équipe de France, il n'avait plus été sélectionné par Didier Deschamps et a finalement choisi de changer de nationalité sportive, le joueur ayant des origines algériennes.