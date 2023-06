Comment la décision de Mbappé a changé la donne pour le Real Madrid

Cet énième épisode dans la saga Mbappé aura sans doute de grandes répercussions pour le Real Madrid. Le club madrilène est le premier club (et le seul ?) qui vient à l’esprit pour le futur de Kylian Mbappé. Les Madrilènes ont déjà essayé de transférer le Français à plusieurs reprises qui avait déjà bien failli céder à l’opération de charme de la Casa Blanca il y a un an. Mais Mbappé avait finalement préféré prolonger son contrat à Paris, signant par la même occasion l’un des contrats les plus lucratifs dans le monde du sport.

Un départ plus tôt que prévu

Si le train semblait être passé, les dirigeants madrilènes, le président Florentino Perez en tête, n’ont jamais totalement fermé la porte au nouveau capitaine de l’équipe de France. Mais ils avaient sans doute une autre idée en tête : “Signer Mbappé ? Oui, mais pour l’année prochaine”, avait d’ailleurs répondu Perez avait à un fan qui lui posait la question dernièrement.

Le Real Madrid espérait donc transférer le Français libre dans un an mais la donne a changé désormais avec la volonté de Paris de le vendre avant sa dernière année de contrat pour récupérer une belle somme d’argent. Selon le New York Times, le club français peut espérer récupérer un montant proche de 185 millions d’euros sur la vente du joueur.

Les Merengues ont déjà fait le ménage en se séparant de Marco Asensio, Eden Hazard ou encore Mariano Diaz et sont à la recherche d’un neuf après le départ de Karim Benzema pour l’Arabie saoudite. Selon AS, le favori était l’attaquant anglais Harry Kane. Carlo Ancelotti le voyait comme le remplaçant idéal de KB9 mais les Madrilènes n’ont pas encore fait d’offre à Tottenham qui demande au moins 115 millions d’euros pour l’attaquant de 30 ans.

Une autre piste évoquée par AS est celle menant à Kai Havertz. Il ne reste plus qu’un an de contrat à l’attaquant de 24 ans avec Chelsea et celui-ci ne serait pas contre un nouveau défi. Comme c’est le cas pour Mbappé, les Blues souhaiteraient donc le vendre cet été pour récupérer quelques millions d’euros dans l’opération.

Des relations tendues avec le PSG

Mais la décision du Français d’un côté et de son club de l’autre changent complètement la donne. Les transferts de Kane et Havertz seraient mis au frigo et la priorité deviendrait à 100 % Kylian Mbappé. Avec Vinicius qui terrorise les défenses adverses sur le côté gauche, Mbappé pourrait très bien devenir le remplaçant de Benzema dans l’axe de l’attaque. D’autant que les Madrilènes ont déjà déboursé 103 millions d’euros pour Jude Bellingham. S’ils mettent le prix pour Mbappé, ils pourraient manquer de liquidités pour d’autres transferts onéreux.

Quoi qu’il en soit, pour la presse espagnole, le Real Madrid ne peut pas se louper cette fois-ci et ne doit pas tomber dans le même scénario que la saison dernière, quand trop concentrés sur le transfert de KM7, Los Blancos avaient laissé Erling Haaland filer à Manchester City (avec la réussite que l’on connaît), pour finalement se retrouver sans aucun des deux joueurs.

Mais les Merengues pourraient rencontrer un problème de taille dans ce dossier : selon la radio espagnole Cadena Ser, les Parisiens sont prêts à négocier avec tous les clubs… sauf le Real Madrid. Les relations entre les dirigeants des deux clubs se sont énormément refroidies depuis l’année dernière et la prolongation de contrat de Mbappé.