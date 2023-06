Kylian Mbappé dément vouloir aller au Real Madrid cet été : "je vais continuer la saison prochaine au PSG"

Dans un communiqué publié ce mardi après-midi, l’entourage a précisé certaines informations. “Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu’il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire”.

Mais de nouvelles informations viennent contredire cela. Selon nos confrères du Parisien, Mbappé souhaiterait bien quitter la Ligue 1 dès cet été pour rejoindre le club de ses rêves : le Real Madrid qui vient, notamment, de perdre Karim Benzema. Si le club merengue avait, au départ, l’intention de se positionner l’été prochain, le départ de son attaquant star et la prise de position de Mbappé pourrait changer la donne, d’autant que le club se retrouve obligé de recruter un grand attaquant.

Presque toutes les conditions seraient donc réunies puisque le PSG serait prêt à vendre, que le Real serait prêt à mettre l’argent nécessaire et que le joueur souhaiterait rejoindre Madrid le plus rapidement possible. Toutefois, ce transfert reste encore très théorique pour l’instant puisque la radio espagnole Cadena Ser rappelle que la relation entre les deux clubs est très froide depuis la prolongation du Français à Paris l’an passé. Les négociations s’annoncent donc tout de même difficiles.

À lire aussi

Seulement une heure plus tard, l’attaquant français a démenti dans un tweet sa supposée volonté de rejoindre le Real cet été. “MENSONGES…❌ En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux”, a-t-il publié sur les réseaux sociaux.