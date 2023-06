Romelu Lukaku vers l’Arabie saoudite ? Al-Hilal prêt à offrir un salaire de 25 millions par an au Diable rouge

Et les clubs saoudiens ne comptent pas s’arrêter là ! La prochaine cible semble être notre compatriote Romelu Lukaku en personne. Selon les informations de Goal, Al-Hilal serait très intéressé par le géant belge. Les premières négociations auraient déjà commencé et une proposition de contrat de deux ans avec un salaire de 25 millions d’euros par saison serait sur la table. Toujours selon Goal, cette offre serait insuffisante pour Big Rom', qui demanderait encore plus.

Du côté de Chelsea, on serait sans doute prêt à laisser partir l’attaquant, prêté à l’Inter Milan cette saison. Mais pas à n’importe quel prix. Les Blues souhaiteraient ainsi récupérer une somme supérieure à 50 millions d’euros pour le Diable rouge qui devrait rejoindre le groupe de Domenico Tedesco dans les prochaines heures en vue des deux rencontres qualificatives pour l’Euro 2024 contre l’Autriche (17 juin) et l’Estonie (20 juin).