Alors qu’il a annoncé au club parisien sa volonté de ne pas activer sa clause de prolongation jusqu’en 2025, Mbappé a indiqué qu’il voulait prester sa dernière année de contrat avec son club.

Le défenseur brésilien est lui aussi présent en sélection et a été interrogé sur cette nouvelle saga au PSG. “S’il veut rester, nous voulons aussi qu’il reste. C’est un génie, un pur talent, un leader pour le PSG, et il est très important pour nous”, a-t-il expliqué au média local Globo, expliquant également que cette situation n’est pas nouvelle, “Chaque été, on parle beaucoup de lui, mais c’est un joueur du PSG et il veut rester. On verra ce qui va se passer. Nous, les joueurs, nous voulons qu’il reste. Il est très important qu’il reste car nous avons des ambitions.”

À lire aussi

Marquinhos va même encore plus loin : “Est-il heureux à Paris ? Oui, je le vois heureux, et ses statistiques, ses buts, ses performances sur le terrain le montrent”, continue le Brésilien, “C’est un joueur qui fait beaucoup de choses au PSG et qui est important pour que l’équipe soit à un grand niveau. C’est un joueur important, qui fait bien les choses et qui a beaucoup progressé ces dernières années.”

Reste désormais à savoir si le PSG sera d’accord de prendre le risque de perdre sa star gratuitement dans un an.