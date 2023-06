"Un gros effort a été fait pour me faire venir au club et j'ai hâte de rencontrer mon nouvel entraîneur ainsi que mes coéquipiers, et de montrer aux supporters de Chelsea ce que je peux accomplir sur le terrain", a déclaré le joueur formé au Paris Saint-Germain, co-meilleur buteur de la Bundesliga la saison passée (16), cité dans un communiqué des Blues.

Ce transfert pourrait accélérer les négociations entre Lens et Leipzig dans le dossier Loïs Openda.