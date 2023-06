La saga Mbappé est relancée : la presse espagnole affirme qu’il va signer au Real Madrid dès cet été

Le club merengue a déjà enregistré les arrivées de Jude Bellingham (pour 103 millions d’euros) et l’attaquant Joselu (prêté par l’Espanyol). Mais il y a peu de chances que les Madrilènes se contentent de l’international espagnol de 33 ans pour remplacer Karim Benzema, ce qui laisse ouvert le dossier Mbappé au Real.

D’autant que le journaliste Tomas Gonzalez-Martin, qui écrit notamment pour ABC et El Debate affirme que l’attaquant sera bien transféré lors du prochain mercato. Les journalistes de l’émission El Chiringuito vont eux encore plus loin en affirmant que le transfert sera rapidement entériné et que Mbappé sera officiellement présenté à Madrid le 23 juillet prochain.

Toujours durant l’émission, les journalistes ont affirmé que le Real Madrid avait proposé 120 millions d’euros au PSG qui a balayé cette offre, voulant recevoir 200 millions contre l’attaquant français.

Pour rappel, Mbappé a déjà signifié aux dirigeants du PSG qu’il ne prolongerait pas son contrat au-delà de la saison 2023-2024, voulant néanmoins honorer son contrat jusque-là… Ce que le club parisien veut absolument éviter pour pouvoir récupérer une somme de transfert dès cet été si le Français ne continue pas l’aventure au Parc des Princes.