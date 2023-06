Un cador de l'AC Milan va rejoindre Newcastle pour 70 millions, deux autres talents de la Serie A également visés

Pour réussir la saison prochaine, Newcastle frappe un grand coup en allant récupérer l'un des cadors de l'AC Milan, Sandro Tonali. Le jeune Italien de 23 ans a effectué trois belles saisons à Milan, notamment en allant chercher un titre de champion et une demi-finale de Champions League.

Selon Fabrizio Romano, l'accord serait conclu pour un montant de 70 millions plus bonus. Milan aura également un pourcentage à la possible revente de l'Italien dans quelques années. Sandro Tonali va signer un contrat jusqu'en 2029 avec un salaire de 7 millions par an plus deux millions de bonus.

D'autres recrues à venir?

Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, deux autres pistes italiennes intéressent Newcastle. Il s'agit d'abord de Theo Hernandez, le défenseur de l'AC Milan serait sur les tablettes du club anglais. Malheureusement pour Newcastle, l'Atletico Madrid serait également positionné sur le dossier. Ensuite plusieurs sources parlent d'un intérêt pour la pépite italienne de l'Euro 2021, Federico Chiesa de la Juventus.

Le mercato est déjà bien lancé du côté de la Premier League!